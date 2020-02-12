В Україні планують припинити вимірювати газ у кубометрах: що це означає

В Україні споживання газу пропонують вимірювати не в кубометрах, а в кілокалоріях. Це допоможе зменшити суми в платіжках за газ та зняти підозри щодо його якості.

Перейти на облік газу з кубометрів на кілокалорії в Україні запропонував глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Згодом голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг Валерій Тарасюк заявив, що комісія підтримує перехід від кубометрів до кіловат.

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Розглядаємо можливість переходу на вимірювання споживання газу не в кубах, а в кілокалоріях. А також встановлення лічильників,

– заявив Коболєв 11 лютого.

Що зміниться, якщо газ вимірюватимуть у кілокалоріях:

зменшаться суми у платіжках;

знімуться з дискусії необґрунтовані підозри щодо якості газу.

Перехід на таку систему вимірювання повинен також розв’язати проблему донарахування теплових коефіцієнтів облгазами. Крім того, Коболєв закликав Кабмін ввести відкритий ринок газу для населення та забезпечити конкуренцію за споживачів.

"Важливо зробити дві речі: дозволити вільну зміну постачальника для населення і заборонити облгазам відключати населення, незалежно від того, що відбувається з їх постачальником газу", – додав глава правління "Нафтогазу".

Що кажуть у Нацкомісії з компослуг

Голова НКРЕКП заявив, для переходу на кіловати потрібно привести всю нормативну базу у відповідність з європейськими нормами та провести роз'яснювальну роботу.

Перехід на кіловати – це однозначно правильна річ, треба це зробити,

– заявив Тарасюк.

За його словами, ця ініціатива може буди реалізована на раніше осені 2020 року або й через рік.

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"У нас газ імпортується та транспортується вже давно в кіловатах, в одиницях енергії. В Європі люди давно споживають газ у кіловатах. Це вирішує декілька проблем, а одна з головних – це якість газу", – додав голова Нацкомісії з компослуг.

Що таке коефіцієнт теплового розширення? Характеристика речовини, яка визначає відносну зміну об'єму газу при зміні температури на 1 градус. Вимірюється в обернених градусах Кельвіна K-.

Зверніть увагу! Раніше Коболєв заявив, що у лютому "Нафтогаз" перегляне ціни на газ для споживачів. Однак суттєве здешевлення газу очікує на українців влітку 2020 року.