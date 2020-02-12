17:15
12 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ветеранський бейбі-бум у Росії. Арифметична істерика
      Вєсті Кремля
      21:07, 11 лютого
      Вєсті UA: Могутні нашіптування Єрмака. "Ленінські" думки Вітренка
      Вєсті.UA
      19:51, 11 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      В Україні планують припинити вимірювати газ у кубометрах: що це означає

      1584 Читать новость на русском
      В Україні припинять вимірювати газ у кубометрах / rbc.ru

      В Україні споживання газу пропонують вимірювати не в кубометрах, а в кілокалоріях. Це допоможе зменшити суми в платіжках за газ та зняти підозри щодо його якості.

      Перейти на облік газу з кубометрів на кілокалорії в Україні запропонував глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Згодом голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг Валерій Тарасюк заявив, що комісія підтримує перехід від кубометрів до кіловат.

      Читайте також: Чому за газ повинні платити ті, хто його не споживає

      Розглядаємо можливість переходу на вимірювання споживання газу не в кубах, а в кілокалоріях. А також встановлення лічильників,
      – заявив Коболєв 11 лютого.

      Що зміниться, якщо газ вимірюватимуть у кілокалоріях:

      • зменшаться суми у платіжках;
      • знімуться з дискусії необґрунтовані підозри щодо якості газу.

      Перехід на таку систему вимірювання повинен також розв’язати проблему донарахування теплових коефіцієнтів облгазами. Крім того, Коболєв закликав Кабмін ввести відкритий ринок газу для населення та забезпечити конкуренцію за споживачів. 

      "Важливо зробити дві речі: дозволити вільну зміну постачальника для населення і заборонити облгазам відключати населення, незалежно від того, що відбувається з їх постачальником газу", – додав глава правління "Нафтогазу".

      Що кажуть у Нацкомісії з компослуг

      Голова НКРЕКП заявив, для переходу на кіловати потрібно привести всю нормативну базу у відповідність з європейськими нормами та провести роз'яснювальну роботу.

      Перехід на кіловати – це однозначно правильна річ, треба це зробити,
      – заявив Тарасюк.

      За його словами, ця ініціатива може буди реалізована на раніше осені 2020 року або й через рік.

      До теми компослуг: Розмір платіжки за компослуги в січні буде більшим: чому

      "У нас газ імпортується та транспортується вже давно в кіловатах, в одиницях енергії. В Європі люди давно споживають газ у кіловатах. Це вирішує декілька проблем, а одна з головних – це якість газу", – додав голова Нацкомісії з компослуг.

      Що таке коефіцієнт теплового розширення? Характеристика речовини, яка визначає відносну зміну об'єму газу при зміні температури на 1 градус. Вимірюється в обернених градусах Кельвіна K-.

      Зверніть увагу! Раніше Коболєв заявив, що у лютому "Нафтогаз" перегляне ціни на газ для споживачів. Однак суттєве здешевлення газу очікує на українців влітку 2020 року.

      Прогнози букмекерів на Євробачення-2020: якій країні пророкують перемогу
      сьогодні
      7797
      Автор: Ірина Кошанська, Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Комунальні послуги Кабінет Міністрів України Тарифи на газ Газ Нафтогаз Андрій Коболєв
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:30 Інфодемія коронавірусу: хто та чому бреше про китайський штам
      Борис Немировський 413
      сьогодні , 16:20 Повернення Богатирьової: хто з людей ексглави МОЗ потрапив до Скалецької
      Олександра Устінова 547
      11 лютого , 14:00 Коронавірус у Китаї: як епідемія впливає на економіку й бізнес
      Тетяна Панасюк 1897
      10 лютого , 14:00 Батумі – новий Дубай: ТОП-5 причин купити нерухомість в Грузії
      619
      сьогодні , 12:02 Війна на Донбасі та пріоритети в роботі ОП: головні тези з першого брифінгу Єрмака
      Наталя Боднар 1161
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук