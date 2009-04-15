Вимога відставки

Грузинська опозиція тиждень добивається відставки М. Саакашвілі.

Вже тиждень грузинська опозиція акціями протесту та мітингами добивається відставки президента Міхаіла Саакашвілі. Однак, наразі безрезультатно. У середу опозиціонери вкотре розширили географію своїх протестів. Тепер крім парламенту, президентської резиденції та громадського телебачення країни акції відбуватимуться і біля державної канцелярії. Там, зазначимо, розташовані офіси грузинського прем’єра та міністрів, а також відбувається засідання уряду. Пікет біля державної канцелярії, як і біля інших будівель, має бути цілодобовим. За даними "Інтерфаксу", останні декілька днів грузини мітингували під порожньою резиденцією Авлабарі, оскільки Саакашвілі встиг виїхати з неї. У середу опозиціонери завішали паркан резиденції краватками. Таким чином вони насміхалися над президентом, натякаючи на те, як під час серпневого конфлікту з Росією він жував власну краватку. Тим часом грузинський президент знову запропонував опозиції сісти за стіл переговорів, але як і раніше відмовився говорити про свою відставку. Акції протесту політичні опоненти Саакашвілі розпочали 9 квітня і обіцяють продовжувати їх навіть під час пасхальних свят, хоча і з меншим розмахом.