Вимоги ДІУ

Державна іпотечна установа послабила вимоги до позичальників.

Таке рішення днями ухвалила наглядова рада ДІУ. Відтепер, щомісячні платежі за іпотечною позикою, отриманою за програмою установи, не можуть перевищувати 45% загального прибутку позичальника. Нагадаємо, раніше цей показник становив 40%. Як уже повідомлялося, Державну іпотечну установу було створено урядом у жовтні 2004 року для оптимізації ринку іпотечного кредитування і здешевлення позик під заставу житла. Профільна діяльність ДІУ - рефінансування іпотечних кредиторів за рахунок коштів отриманих від розміщення цінних паперів, що випускаються під гарантії держави. У 2008 році установа рефінансувала банки на більше ніж 2 мільярди 200 мільйонів гривень, у 2009 р. цей показник заплановано збільшити ще на мільярд 100 мільйонів.