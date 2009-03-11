Вимоги ДІУ
13:38, 11 березня 2009 240
Державна іпотечна установа послабила вимоги до позичальників.
Таке рішення днями ухвалила наглядова рада ДІУ. Відтепер, щомісячні платежі за іпотечною позикою, отриманою за програмою установи, не можуть перевищувати 45% загального прибутку позичальника. Нагадаємо, раніше цей показник становив 40%. Як уже повідомлялося, Державну іпотечну установу було створено урядом у жовтні 2004 року для оптимізації ринку іпотечного кредитування і здешевлення позик під заставу житла. Профільна діяльність ДІУ - рефінансування іпотечних кредиторів за рахунок коштів отриманих від розміщення цінних паперів, що випускаються під гарантії держави. У 2008 році установа рефінансувала банки на більше ніж 2 мільярди 200 мільйонів гривень, у 2009 р. цей показник заплановано збільшити ще на мільярд 100 мільйонів.
Джерело: 24 Канал
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