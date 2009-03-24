Винагорода за співпрацю

Мексика пропонує винагороду за викриття наркобаронів.

Генеральна прокуратура Мексики повідомила, що за інформацію, яка дозволить заарештувати 24 найвпливовіших наркобаронів, влада готова заплатити по 2 млн. доларів за кожного. За останні 2 роки внаслідок сутичок між злочинними угрупованнями загинули близько 9 тисяч людей. Урядові розвідувальні служби Мексики та США останнім часом активізували співпрацю у сфері викорінення наркоторгівлі. Очікується, що Вашингтон скерує додаткову кількість агентів ФБР на кордон з Мексикою. Угруповання, які займаються продажем наркотиків, поділені на 6 картелів. Серед тих, кого включено до списку розшукуваних, глава одного з найбільших наркокартелів - Хоакін Гусман. США вже давно пропонували за викриття Гусмана 5 мільйонів доларів. Мексиканська влада раніше також обіцяла винагороду за цінну інформацію про діяльність наркоторговців, однак вперше у складений список увійшли глави усіх наркокартелів.