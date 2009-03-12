Винні за невзяте?

Путін вирішив не добивати.

Україна на межі банкрутства, тож вимагати в неї сплатити штрафи за недобір газу Росія не буде - заявив російський прем’єр Владімір Путін. Про своєрідну поблажку глава російського уряду повідомив напередодні. Річ у тім, пояснив Путін, що Україна зобов’язалась купувати законтрактований об’єм газу, але не робить цього. Відтак, мала б платити штрафну пеню."Росія вибачає ці боги, бо усвідомлює - Україні зараз нічим платити, оскільки вона перебуває в передбанкрутному стані. А партнерів, як відомо, добивати не можна" - заявив російський прем’єр-міністр.Нагадаємо, відповідно до угоди, підписаної в січні, Україна мала б впродовж 2009 року купити у Росії 40 мільярдів кубометрів блакитного палива. На Банковій же говорять, що уряд готовий заплатити лише за 33 мільярди кубів. Саме через це, вважають у Секретаріаті Президента, наприкінці року в України може виникнути черговий борг перед Росією.Як відомо, більшість закупленого газу Україна використовує на потреби промисловості, а ця галузь в умовах кризи значно призупинила темпи виробництва. До того ж уряд на початку року оголосив курс на економію блакитного пального і перехід на альтернативні види палива.