19:50
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Винні за невзяте?

12:49, 12 березня 2009 218

Путін вирішив не добивати.

Україна на межі банкрутства, тож вимагати в неї сплатити штрафи за недобір газу Росія не буде - заявив російський прем’єр Владімір Путін. Про своєрідну поблажку глава російського уряду повідомив напередодні. Річ у тім, пояснив Путін, що Україна зобов’язалась купувати законтрактований об’єм газу, але не робить цього. Відтак, мала б платити штрафну пеню."Росія вибачає ці боги, бо усвідомлює - Україні зараз нічим платити, оскільки вона перебуває в передбанкрутному стані. А партнерів, як відомо, добивати не можна" - заявив російський прем’єр-міністр.Нагадаємо, відповідно до угоди, підписаної в січні, Україна мала б впродовж 2009 року купити у Росії 40 мільярдів кубометрів блакитного палива. На Банковій же говорять, що уряд готовий заплатити лише за 33 мільярди кубів. Саме через це, вважають у Секретаріаті Президента, наприкінці року в України може виникнути черговий борг перед Росією.Як відомо, більшість закупленого газу Україна використовує на потреби промисловості, а ця галузь в умовах кризи значно призупинила темпи виробництва. До того ж уряд на початку року оголосив курс на економію блакитного пального і перехід на альтернативні види палива. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Яким буде курс долара в Україні цього тижня
сьогодні, 19:06 Яким буде курс долара в Україні цього тижня
784
Збиття
сьогодні, 18:23 Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
19673
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук