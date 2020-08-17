В березні 2020 року невідомі підпалили машину колишнього депутата Єгора Фірсова, який на той час очолював Державну екологічну інспекцію України. Проте винних і досі не знайшли.

Про розслідування

Про це в ефірі 24 каналу розповів сам колишній очільник Держекоінспекції Фірсов. І додав, що найімовірніше, паліїв навіть не шукали.

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Він це пов'язував виключно зі своєю професійною діяльністю. На той момент вони чи не кожен тиждень штрафували забруднювачів за порушення екологічного законодавства на мільйони гривень. А також звільняли тих людей, які були посіпаками в інспекції й працювали там по 10 – 12 років.

Але мій прогноз – люди, які підпалили авто журналісту програми "Схеми", злочинці, які підпалили будинок Шабуніна, спалили авто ексголові Офісу Президента Андрію Богдану – їх не знайдуть,

– вважає Фірсов.

Про погрози

"Я також надав всі матеріали поліції – смс, погрози, навіть у фейсбуці. Правоохоронці це все аналізували, але після того навіть слідчий зі мною не зв'язувався", – наголосив Фірсов.

Він також додав: "Коли ти працюєш в Держінспекції й постійно штрафуєш, навіть великі олігархічні підприємства, важко ідентифікувати, хто це міг бути. Ти постійно отримуєш незначні погрози. Це відбувалось кожен день і навіть перестаєш звертати на це увагу".

Про мотивацію паліїв

Фірсов гадає, що підозрюваним може бути хто завгодно. Але він розповів, що розумів, навіщо ці злочинці роблять подібні підпали. Вони "б'ють" не безпосередньо по суб'єкту, по власнику, а "б'ють" по оточенню. Це роблять, щоб припинити діяльність.

В мене така ж була історія. Янавпаки думав, що це означає – я на правильному шляху. Але були залякані інспектори, які на наступний день сказали: "вибачте, але на цю перевірку ми не поїдемо". Тому у підпалювачів сама таке мотивація – не нашкодити, а максимально демотивувати і щоб людина припинила свою професійну діяльність,

– вважає Фірсов.

Він підсумував, що подібні історії повторюватимуться, поки злочинці не будуть покарані. Зокрема, це траплятиметься частіше напередодні місцевих виборів, куди він сам планує балотуватись у Києві.

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