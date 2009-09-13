Вінниця - іменинниця!

Вінниця стала на вихідні столицею карнавалу. Місту виповнилось 654 роки.

Центральна площа нагадує гігантську танцювальну площадку. Під запальні ритми музики веселяться тисячі людей. Спеціально для вінницького карнавалу виготовили величезні театральні об’єкти. На яскравих вершинах з висоти декількох метрів свої посмішки дарують чарівні принцеси. Та цьогоріч свято все ж скромніше, ніж у попередні роки. Криза як не як. Зрештою вінничанам все подобається - вони вміють радіти життю. Тетяна Крамовецька (вінничанка): "Я вважаю, що кожен день повинно бути свято. Потрібно щодня посміхатися, потрібно щодня сказати добое слово. і тоді наше життя буде набагато цікавіше. І ось таких свят побільше, тому що у нас життя зараз може не дуже комфортне, не дуже багате, але люди повинні розуміти, що іншого життя не буде і потрібно радіти кожен день."Роман Шторам (вінничанин): "Потрібно побільше таких дійств, побільше карнавалів. Щоб кожен міг себе показати, проявити. Мені здається, що вся творчість, яка у місті Вінниця сьогодні вийшла на карнавал, показали на що вони спроможні¦. Це супер!"Кульмінація свята - місто перетворюється на величезний танцювальний майданчик. Просто неба майстри танцю демонструють па різних жанрів - від народного до хіп-хопу. Перший урок - для малечі. Аби їх щось навчити, кажуть, треба докласти максимум зусиль. Єдине, що трохи засмутило вінничан та гостей міста, так це те, що святкування дозволили лише до пів 10 вечора. Влада вирішила подбати про спокій менш активних городян.