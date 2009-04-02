Виправдання Аделаджи

Про свою непричетність до фінансової піраміди King's Capital заявляє Сайдей Аделаджа.

Водночас старший пастор "Посольства Божого" обіцяє дотримуватися підписки про не виїзд та лишатися на території Україні допоки не доведе свою невинуватість. Сандей Аделаджи (старший пастор "Посольства Божого"): "Я ніколи в своєму житті нічого не вкрав. Навіщо мені красти, якщо я здатний працювати? Навіщо мені красти коли я вже створив найбільшу евангельськую організацію в Європі. Навіщо мені красти, коли я поважна людина, я зустрічаюся з главами держав? Навіщо мені красти, коли я, вибачите, не бідна людина?" Андрій Федур (адвокат): "Ця кримінальна справа відносно пастора Сандея ніколи не буде в суді, ніколи не буде звинувачувального вироку суду, це перша теза, яку я сказав. Друга, теза, яку я сказав, що я доведу неспроможність цього звинувачення, тобто, що захист спростує це звинувачення, яке сьогодні висуває міліція." Сам же пастор переконує, що попереджував прихожан про те, що до вкладання коштів у будь-які фінансові структури треба ставитися обережно. Мовляв, коли помітив, що люди масово почали звертатися до King's Capital, навіть надіслав своїх пасторів перевірити організацію. Щоправда, знизує плечима Аделаджа, це вже не допомогло. Нагадаємо, у рамках розслідування справи King's Capital міліція порушила кримінальну справу щодо Сандея Аделаджі за статтею "шахрайство" ще на початку лютого.