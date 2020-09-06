У випуску новин за 6 вересня станом на 11:00 – мер Умані розповів про виявлені випадки COVID-19 серед паломників-хасидів, які попри заборони, встигли таки потрапити до міста. Британські екоактивісти влаштувати акцію під типографією, де друкують найбільші видання королівства. Щоб розблокувати виїзд з видавництва викликали поліцію. Правоохоронці затримали 70 екоактивістів.

Також у випуску новин на 24 каналі: Сьогодні має відбутись позачергове засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Сході. Скликає її українська сторона. "Всі на Марш Єдності!" Відразу кілька опозиційних інтернет-ресурсів Білорусі закликали громадян вийти сьогодні на акцію в підтримку нових - демократичних президентських виборів. На Луганщині продовжуються пошуки двох військовослужбовців, які зникли під час ліквідації пожежі, що напередодні охопила регіон.