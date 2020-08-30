У випуску новин за 30 серпня станом на 11:00 – українці не сидітимуть вдома, у разі другої хвилі коронавірусу. Про це заявив глава партії "Слуга народу" Давид Арахамія. Сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначає день народження. Йому виповнюється 66 років.

Також у випуску новин на 24 каналі: На Київщині на карантин закрили пологовий будинок. У одної з породіль підтвердили зараження коронавірусом. Сьогодні президентська партія "Слуга народу" збереться на закритий з'їзд. Запланований він на 12:00 у "Парковому". Координаційна рада білоруської опозиції закликала голову МВС піти у відставку або використати можливість явки з повинною. У Білорусі почали масово позбавляти акредитації іноземних журналістів. Про це повідомили представники відразу кількох великих іноземних телеканалів.