Випуск новин за 11:00: Мирний протест у Білорусі. Критика щодо передачі вагнерівців Росії
У випуску новин за 15 серпня станом на 11:00 – у Білорусі п'ятниця пройшла мирно. Тисячі демонстрантів майже у всіх куточках країни виходили на вулиці. "Недружній крок стосовно України, що може позначитись на наших відносинах" – так у РНБО прокоментували видачу вагнерівцив Росіі.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Євросоюз не визнає результати виборів у Білорусі. Зокрема, ЄС розробляє санкції проти відповідальних за фальсифікації та насильства проти населення.
Бойовики двічі відкривали вогонь в бік українських позицій неподалік Авдіївки
В Україні минулої доби коронавірус виявили у 1847 людей, 633 пацієнти одужали, 33 не змогли подолати недугу.