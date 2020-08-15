У випуску новин за 15 серпня станом на 11:00 – у Білорусі п'ятниця пройшла мирно. Тисячі демонстрантів майже у всіх куточках країни виходили на вулиці. "Недружній крок стосовно України, що може позначитись на наших відносинах" – так у РНБО прокоментували видачу вагнерівцив Росіі.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Євросоюз не визнає результати виборів у Білорусі. Зокрема, ЄС розробляє санкції проти відповідальних за фальсифікації та насильства проти населення.

Бойовики двічі відкривали вогонь в бік українських позицій неподалік Авдіївки

В Україні минулої доби коронавірус виявили у 1847 людей, 633 пацієнти одужали, 33 не змогли подолати недугу.