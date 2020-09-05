У випуску новин за 5 вересня станом на 11:00 – у Мін'юсті придумали, як "Приватбанку" можна не виплачувати 350 мільйонів доларів братам Суркісам. Кількість хворих щодня встановлює черговий рекорд. За останню добу маємо 2 836 нових випадків інфікування, тоді як одужало 1 036 пацієнтів, померли 50 людей.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Ситуацію в Криму та на Донбасі розглянуть на 75-ій сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Останнім часом українців усе частіше ошукують через соцмережі, а шахрайські схеми в інтернеті досягнули нового рівня.

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