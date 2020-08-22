У випуску новин за 22 серпня станом на 11:00 – наприкінці серпня в українських потягах з'явиться воєнізована охорона, яка має забезпечити безпеку пасажирів. В пілотному проєкті охоронці з'являться в 10 потягах, які ходять за найбільш популярними напрямками і де частіше траплялися неприємні інциденти. Туреччина відкрила найбільше в своїй історії родовище природного газу в Чорному морі.

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Єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом у 2014 році, є військова агресія Збройних сил Росії. Про це заявили в Офісі генерального прокурора України за результатами досудового розслідування.

Літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним на борту прилетів до Німеччини. Про це повідомила в Twitter його прессекретар Кіра Ярмиш.

Кількість хворих на COVID-19 продовжує зростати – 2328 нових випадків інфікування за добу.