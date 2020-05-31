У випуску новин за 31 травня станом на 11:00 – поблизу півострова Чонгар на адмінкордоні з Кримом зник український військовий. У ЗСУ припускають, що військовослужбовця могли викрасти. Саміт G7 перенесли на осінь, про це повідомив Дональд Трамп. А ще, на думку президента США, цей формат застарів. І до нього час долучити Австралію, Індію, Південну Корею та Росію.

Також у випуску новин на 24 каналі: До України з Аргентини прибули 11 сімейних пар, які мають забрати малюків, народжених сурогатними матерями. Щоправда, спочатку батьки мають пройти 14-денну обсервацію. У переддень літа Карпати замела хуртовина, вхурделило на горі Піп Іван. Рятувальники звітують про кількасантиметровий покрив снігу та потужні пориви вітру. У Міннеаполісі, де 25 травня поліцейський придушив афроамериканця, масові мітинги тривають вже 6 днів. Напередодні там запровадили надзвичайний стан та комендантську годину. За минулу добу російські найманці 8 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Гатили, зокрема, неподалік Авдіївки, проти захисників Хутора Вільний та на підступах до Оріхового.