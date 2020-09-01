Випуск новин за 12:00: День знань в умовах пандемії. Спроба підриву на Житомирщині
У випуску новин за 1 вересня станом на 12:00 – в українських школах та вишах стартував новий навчальний рік. Через пандемію COVID-19 традиційних урочистостей здебільшого не було. День знань у школах замінили на альтернативні формати, які дозволяють уникнути скупчення учнів. На Житомирщині трапився вибух на залізничній колії у момент, коли там проїжджав потяг з бензином.
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