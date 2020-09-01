У випуску новин за 1 вересня станом на 12:00 – в українських школах та вишах стартував новий навчальний рік. Через пандемію COVID-19 традиційних урочистостей здебільшого не було. День знань у школах замінили на альтернативні формати, які дозволяють уникнути скупчення учнів. На Житомирщині трапився вибух на залізничній колії у момент, коли там проїжджав потяг з бензином.

Також у випуску новин на 24 каналі: Навчання у вищих навчальних закладах проходитиме з низкою строгих карантинних обмежень. Довелося відмовитися і від пишних святкувань, і гучних студентських гулянь. Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі оголосив про створення політичної партії. Перед отруєнням Навальний збирав докази корупції членів "Єдиної Росії" у Сибіру. Представники його фонду опублікували перший фільм-розслідування на підставі зібраних опозиційним політиком матеріалів.