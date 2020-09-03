У випуску новин за 3 вересня станом на 12:00 – напередодні поблизу села Клугіно-Башкирівка Харківської області спалахнула масштабна лісова пожежа. Також горів ліс у Дворічанському районі Харківщини – тут уже вогонь знищив одне з сіл. В Україні за добу померла рекордна кількість хворих на COVID-19 – 54 українці.

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