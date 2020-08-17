У випуску новин за 17 серпня станом на 12:00 – головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська записала відеозвернення з Литви та заявила, що готова стати національним лідером. Минулої доби у лабораторіях України коронавірус підтвердили у 1 464 людей, 21 пацієнт помер від ускладнень і тільки 342 людини одужали.

Також у випуску новин на 24 каналі: Від сьогодні у Києві посилюється карантин. Столиця потрапила із зеленої у жовту зону за темпами поширення COVID-19. Італія посилила карантинні заходи. Таке рішення прийняли після чергового сплеску кількості інфікованих на коронавірус. Невідомі вночі спалили авто програми "Схеми: корупція в деталях". Автівку підпалили біля будинку водія знімальної групи о першій ночі. На підпал автівки журналістів "Схем" відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що за його президентства не буде переслідувань чи залякувань журналістів за критику влади і висловив сподівання, що правоохоронці швидко знайдуть зловмисників та притягнуть їх до відповідальності.