У випуску новин за 31 серпня станом на 12:00 – від сьогодні В Україні починає діяти нове карантинне зонування. Відтак до червоної зони віднесли Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, та Косівський з Тисменицьким райони області. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков різко відреагував на заяви Вітольда Фокіна щодо амністії бойовиків. Він назвав їх "безглуздими політичними спекуляціями" та провокаціями.

Також у випуску новин на 24 каналі: Минулої доби у лабораторіях України виявили 2 141 позитивний результат на коронавірус. Київський райсуд Харкова взяв під варту 16-х підозрюваних у нападі на автобус під Харковом. У храмі Святої Софії запровадили дрес-код. Відтепер до собору не впускатимуть відвідувачів у відкритому одязі та жінок з непокритою головою.