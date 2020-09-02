Випуск новин за 12:00: Нові санкції США проти Росії. Протести в Білорусі
У випуску новин за 2 вересня станом на 12:00 – США розглядають нові санкції проти Росії, цього разу через Білорусь. Олександр Лукашенко продовжує залякувати громадян. Він заявив, що в Білорусі може бути Майдан кривавіший за український.
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