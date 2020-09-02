У випуску новин за 2 вересня станом на 12:00 – США розглядають нові санкції проти Росії, цього разу через Білорусь. Олександр Лукашенко продовжує залякувати громадян. Він заявив, що в Білорусі може бути Майдан кривавіший за український.

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В Україні минулої доби виявили 2 495 нових хворих, 51 людина померла від ускладнень, що також стало максимальною кількістю за весь час розповсюдження епідемії в Україні.

Майже 30 гірників із шахти "Надія" на Львівщині 5 день проводять на глибині півкілометра під землею.

Генпрокуратура РФ запросила у німецької клініки результати Олексія Навального аналізів на наявність наркотичних речовин, отрути, важкі метали та інгібітори холінестерази.