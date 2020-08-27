У випуску новин за 27 серпня станом на 12:00 – минулої доби у лабораторіях виявили 1 974 позитивних діагнози на коронавірус. 49 людей померли від ускладнень. "Нафтогаз" почав підвищувати ціни на блакитне паливо для населення. Вже у вересні ціна за кубічний метр газу складатиме 4 гривні 73 копійки в рамках місячного контракту.

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У Чернівцях сьогодні громадський транспорт відновив роботу в режимі спецперевезень. Від ранку вийшли на маршрути тролейбуси та маршрутки.

З лікарки Юлії Кузьменко, підозрюваної у причетності до справи вбивства журналіста Павла Шеремета, зняли електронний браслет.

В Білорусі знову почали масово затримувати людей. Сутичок з демонстрантами не відбулося, ОМОНівці не застосовували силу.

Суд Нової Зеландії засудив до довічного ув'язнення Брентона Тарранта.