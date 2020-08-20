У випуску новин за 20 серпня станом на 12:00 – російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Політик наразі перебуває в комі. Соратники вважають, що його отруїли. ТКГ погодила нові ділянки розведення сил на Донбасі. В Офісі Президента зазначили, що під час обговорення сторони домовилися відводити війська на 4 ділянках фронту.

Також у випуску новин на 24 каналі: ФСБ Росії заявила, що попередила операцію українських спецслужб , які намагалися викрасти в РФ одного з лідерів сепаратистів. Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на засіданні групи пообіцяв попросити Верховну Раду переглянути постанову, яку Кремль вважає порушенням мінських угод. Член Координаційної ради з передачі влади в Білорусі заявив про погрози. Павло Латушко повідомив, що йому радять покинути країну та виїхати до Росії, наголошуючи, що він перейшов межу. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Емануель Макрон обговорять ситуацію в Білорусі.