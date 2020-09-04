У випуску новин за 4 вересня станом на 12:00 – в Бейруті, біля порту де стався вибух, знайшли ще понад 4 тони аміачної селітри. За словами військових інженерів, їм вдалось ліквідувати небезпечну речовину. Відучора у селі Макухівка на Полтавщині горить сміттєзвалище. Полум'я виникло ще вдень, вогонь охопив площу понад 2 гектари. Унаслідок пожежі Полтаву накрив смог.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Печерський районний суд, зокрема одіозний суддя Сергій Вовк поновив виконавче провадження щодо стягнення з державного "Приватбанку" 164 з половиною мільйони доларів на користь компанії Суркісів.

З понеділка в Україні діятимуть нові карантинні зони. Комісія з надзвичайних ситуацій внесла Івано-Франківськ, Коломию, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області до місць, де треба посилити карантин. Також в червоній зоні опинилися райони Одеси, Рівненської, Харківської, Чернігівської області, а також Тернопіль та Чернівці.

Тим часом рятувальники та військові продовжують гасити 3 осередки пожежі на Луганщині. Відкритого вогню не спостерігають, наразі тліють лісова підстилка та залишки деревини всередині контрольованого периметра.