У випуску новин за 19 серпня станом на 12:00 – Андрій Єрмак прокоментував скандал довкола спецоперації щодо вагнерівців. Він назвав це добре продуманою та спланованою дезінформацією та заявив, що першим її розповсюдило російське видання "Комсомольська правда". У Мінську приземлився літак ФСБ Росії. Точної інформації про те, хто у ньому і з якою метою прилетів – немає.

Також у випуску новин на 24 каналі: Кількість хворих на COVID-19 у Херсонській міській клінічній лікарні імені Лучанського збільшилася до 30. Світлана Тихановська закликала лідерів Європейських держав не визнавати результат президентських виборів в Білорусі. У військовому госпіталі Мінська помер 43-річний Геннадій Шутов. Під час протестів 11 серпня чоловік отримав вогнепальне поранення в голову. Демократична партія США затвердила Джо Байдена кандидатом у президенти.