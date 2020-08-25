У випуску новин за 25 серпня станом на 12:00 – правоохоронці кваліфікували вибух у військовому гуртожитку на Чернігівщині як "вбивство". Про це повідомляє пресслужба обласної поліції. В міністерстві охорони здоров'я вирішили змінити карантинні норми для навчання в школах. Про це заявив очільник відомства Максим Степанов.

Також у випуску новин на 24 каналі: Згуртувати команду і провести нові президентські вибори. Такі плани у головної білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської. Голова Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук допускає відновлення постачання води в окупований Крим. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вимагає від Кремля ретельного розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального.