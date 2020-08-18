У випуску новин за 18 серпня станом на 12:00 – посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня підтримав акції протесту в Білорусі. Через це він заявив, що подав заяву про відставку. Керівництво ОБСЄ: голова уряду Албанії Еді Рама та міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде хочуть відвідати Білорусь. Вони мають намір провести перемовини з владою та протестувальниками.

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