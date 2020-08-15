У випуску новин за 15 серпня станом на 13:00 – попри режим всеосяжного перемир'я бойовики двічі відкривали вогонь в бік українських позицій неподалік Авдіївки. До підтримки чесних виборів та протестувальників у Білорусі доєднались і українські актори. Вони закликали владу припинити насильство проти свого ж народу.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Євросоюз не визнає результати виборів у Білорусі. Зокрема, ЄС розробляє санкції проти відповідальних за фальсифікації та насильства проти населення.

Володимир Зеленський вважає рішення Білорусі віддати вагнерівців Росії – несправедливим.

Міністерство закордонних справ України планує звернутися до Інтерполу через повернених Росії вагнерівців.