У випуску новин за 6 вересня станом на 13:00 – в Одесі розпочався останній етап підняття затонулого танкера Delfi. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Півмільйона японців закликали готуватися до можливої евакуації. На південь країни обрушився потужний тайфун Хайшен.

Також у випуску новин на 24 каналі: Дата зустрічі радників нормандської четвірки вже визначена. Втім поки вирішили її не називати. Мер Умані розповів про виявлені випадки коронавірусу серед паломників-хасидів, які попри заборони, встигли таки потрапити до міста. На Луганщині продовжуються пошуки двох військовослужбовців, які зникли під час ліквідації пожежі, яка напередодні охопила регіон.