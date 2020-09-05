У випуску новин за 5 вересня станом на 13:00 – понад 60 міст можуть опинитись взимку без опалення. Нафтогаз пригрозив, що опалювальний сезон під загрозою зриву. На сайті компанії з'явився перелік 98 компаній теплопостачальників-боржників. У найбільших містах Австралії пройшли мітинги проти карантинних обмежень.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Дрон літав у небі над ізраїльським містом Тель-Авів та скидав пакетики з коноплею просто людям на голови. Так рекламували свій "телеграм-магазин" та "службу доставки" наркотиків за допомогою дронів.

Мадрид посилить обмеження на масові зібрання, щоб стримати поширення коронавірусу.

Ситуацію в Криму та на Донбасі розглянуть на 75-ій сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.