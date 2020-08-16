У випуску новин за 16 серпня станом на 13:00 – Україна поділяє позицію Євросоюзу стосовно виборів у Білорусі. Відповідну заяву опублікувало МЗС. У ній зазначили, що оприлюднені результати не викликають довіри у білоруському суспільстві. Бюджетники вийдуть на мітинг в підтримку Олександра Лукашенка. До Мінська вже звозять працівників державних установ.

Також у випуску новин на 24 каналі: Спалах COVID-19 зафіксували у студентському гуртожитку у Запоріжжі. Хворобу виявили у 29 студентів іноземного факультету Запорізького державного медичного університету. Посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня став першим з білоруських дипломатів, який підтримав протестувальників. Від завтра у Києві посилять карантин. Столиця потрапила із зеленої у жовту зону за темпами поширення COVID-19.