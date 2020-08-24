У випуску новин за 24 серпня станом на 13:00 – в Україні з'являться державні премії імені Патона і Скорика - на знак вшанування цих видатних науковця і композитора, які померли цього року. Про це заявив Володимир Зеленський під час офіційного святкування Дня незалежності. "Торувати шлях країни вперед кийками – це шлях в нікуди". Так українське МЗС відповіло на обурення білоруських колег.

Також у випуску новин на 24 каналі: Любов до спорту та України об'єднала разом майже тисячу українців – у столиці відбувся традиційний забіг у вишиванках. Сьогодні в Україні набуло чинності нове зонування регіонів в умовах карантину. Російська влада не слідкує за дотриманням карантинних вимог на пляжах Криму.