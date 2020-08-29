Випуск новин за 13:00: Викрадення опозиціонера в Мінську. Сутички у Швеції
У випуску новин за 29 серпня станом на 13:00 – у Мінську затримали члена опозиційної Координаційної ради. Автомобіль Віталія Кривка начебто зачепив іншу машину на дорозі, тож він зупинився для з'ясування обставин. Його схопили та вивезли в невідомому напрямку. У шведському Мальме спалили Коран, священну книгу мусульман. Після цього у місті спалахнули сутички. Поліція затримала 20 людей.
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