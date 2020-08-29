У випуску новин за 29 серпня станом на 13:00 – у Мінську затримали члена опозиційної Координаційної ради. Автомобіль Віталія Кривка начебто зачепив іншу машину на дорозі, тож він зупинився для з'ясування обставин. Його схопили та вивезли в невідомому напрямку. У шведському Мальме спалили Коран, священну книгу мусульман. Після цього у місті спалахнули сутички. Поліція затримала 20 людей.

Також у випуску новин на 24 каналі: До шостої річниці Іловайської трагедії у Херсон презентували виставку артефактів зі Сходу, яку зібрав ветеран АТО. На її відкриття запросили, зокрема, родичів загиблих. У Мінську затримали Віталія Кривка – члена опозиційної Координаційної ради. Про арешт повідомив штаб екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарико. У Харкові продовжують обирати запобіжні заходи підозрюваним у розстрілі мікроавтобусу із людьми. Перший обрали мешканцю Дніпра – присудили 60 діб без права на заставу. "Слузі народу" Гео Леросу підпалили авто, яке було припаркована біля будинку, де живе нардеп. Політик опублікував відео, на якому рятувальники гасять його машину.