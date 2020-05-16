Випуск новин за 13:00: Загострення на Донбасі. Евакуація українців

У випуску новин за 16 травня станом на 13:00 – двоє військових на передовій отримали поранення минулої доби. Найбільшу активність бойовики проявляли на Донеччині. До Києва прибув літак із Нью Йорка, що евакуював ще понад 70 громадян України.

Також у випуску на 24 каналі:

Посуха на Одещині згубила 80% посівів. На півночі регіону загинула третина врожаю, а в південній частині області ситуація – ще складніша.

Вже третій медзаклад закрили на карантин у Харкові. У 13-й лікарні відтепер приймають винятково хворих з пневмонією.

На Львівщині відновив роботу пішохідний КПП "Шегині" на кордоні з Польщею.