Випуск новин за 13:00: Загострення на Донбасі. Евакуація українців
У випуску новин за 16 травня станом на 13:00 – двоє військових на передовій отримали поранення минулої доби. Найбільшу активність бойовики проявляли на Донеччині. До Києва прибув літак із Нью Йорка, що евакуював ще понад 70 громадян України.
Також у випуску на 24 каналі:
Посуха на Одещині згубила 80% посівів. На півночі регіону загинула третина врожаю, а в південній частині області ситуація – ще складніша.
Вже третій медзаклад закрили на карантин у Харкові. У 13-й лікарні відтепер приймають винятково хворих з пневмонією.
На Львівщині відновив роботу пішохідний КПП "Шегині" на кордоні з Польщею.
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