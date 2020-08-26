У випуску новин за 26 серпня станом на 14:00 – міністр внутрішніх справ заявив, що правоохоронці почали розслідування справи про 9 мільярдів гривень, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада". Наразі за цією справою вже відкрили кримінальне провадження. В Одесі вкотре намагаються підняти з води затонулий танкер Delfi. Роботи в місті тривають від ранку.

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