У випуску новин за 31 серпня станом на 14:00 – голова Львівської облради Олександр Ганушин заразився коронавірусом. В Україні новий очільник Нацслужби здоров'я, однак, тимчасовий. Ним став Андрій Віленський.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Минулої доби у лабораторіях України виявили 2 141 позитивний результат на коронавірус.

Від сьогодні в Україні починає діяти нове карантинне зонування. Відтак до червоної зони віднесли Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, та Косівський з Тисменицьким райони області.

В Івано-Франківську люди вийшли на протест проти запровадження режиму червоної зони карантину.