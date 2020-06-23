У випуску новин за 23 червня станом на 14:00 – у новонародженої трійні у Мексиці виявили COVID-19. За словами місцевих медиків, це перший випадок у світі. Один з хлопчиків отримує допомогу у відділенні інтенсивної терапії. Родини померлих жителів будинку на Позняках отримають компенсацію по 100 тисяч гривень. Про це під час зустрічі з жителями зруйнованого будинку заявив Ярослав Лагута.

Також у випуску новин на 24 каналі: Барселоні відзначили завершення карантину. У одній з найбільших опер світу дали концерт для хатніх рослин. У залі розмістили понад 2 тисячі квітів у горщиках. Родина очільника слідства у справі вбивства Павла Шеремета володіє майном на понад 30 мільйонів гривень. В Україні за минулу добу знову зафіксували різке зростання випадків коронавірусу. Медики підтвердили ще 833 нових діагнозів, 23 людини померли від ускладнень, натомість 314 пацієнтів – одужали.