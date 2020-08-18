У випуску новин за 18 серпня станом на 14:00 – влада Лівану продовжила дію надзвичайного стану в Бейруті ще на місяць. Режим ввели для подолання наслідків двох вибухів в порту ліванської столиці. В Азії фіксують новий штам коронавірусу, який може бути небезпечнішим за COVID-19. Науковці виявили D614G. Він може бути набагато заразнішим за той, що поширюється зараз планетою.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Вже другий день поспіль під Офісом Президента перебуває мер Умані Олександр Цебрій. Першу ніч він провів у спальному мішку. Він приїхав в Київ, щоб зустрітись особисто з Володимиром Зеленським. Мета його візиту – обговорити засоби обмеження в'їзду хасидів в місто на період єврейського нового року.

Зеленський ввів у склад української делегації в Тристоронній контактній групі з питань врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна. Глава держави відразу призначив його першим заступником глави делегації Леоніда Кравчука.

ОБСЄ висловила стурбованість, на цей раз процесами, які відбуваються в Білорусі. Організація з безпеки та співробітництва в Європі надіслала офіційну пропозицію уряду Білорусі – приїхати до них в країну.

Посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня подав заяву про відставку.