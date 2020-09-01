У випуску новин за 1 вересня станом на 14:00 – ексочільник Укроборонпрому Павло Букін не задекларував квартиру за 700 тисяч доларів. Це з'ясували журналісти програми "Наші гроші". За їхніми даними, Букін не вказав у своїх деклараціях цивільну дружину Ольгу Курчінську та нібито подаровану їй чотирикімнатну квартиру у новобудові. У Мінську студенти замість Дня знань вийшли на протестну ходу.

Також у випуску новин на 24 каналі: Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі оголосив про створення політичної партії. Відповідну заяву оприлюднив штаб Віктора Бабарико. Перед отруєнням Навальний збирав докази корупції політичної верхівки Новосибірська. Представники його фонду опублікували перший фільм-розслідування з зібраних опозиціонером матеріалів. Вакцина від COVID-19 для масового використання може з'явитися на початку березня 2021 року. Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.