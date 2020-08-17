У випуску новин за 17 серпня станом на 14:00 – невідомі вночі спалили авто програми "Схеми: корупція в деталях". Автівку підпалили біля будинку водія знімальної групи о першій ночі. Лукашенка освистали на заводі у Мінську. Туди президент Білорусі прилетів на гвинтокрилі.

Також у випуску новин на 24 каналі: Лідери ЄС обговорять ситуацію у Білорусі на екстреній відеоконференції. Її скликає голова Європейської Ради Шарль Мішель. Головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська записала відеозвернення з Литви та заявила, що готова стати національним лідером. Минулої доби у лабораторіях України коронавірус підтвердили у 1 464 людей, 21 пацієнт помер від ускладнень і тільки 342 людини одужали.