У випуску новин за 2 вересня станом на 14:00 – у Києві напали на народного депутата Антона Полякова. Виключеного зі списків "Слуги народу" нардепа побив невідомий, після чого втік з напарником на автомобілі. Юлія Тимошенко вперше розповіла про своє самопочуття після зараження COVID-19.

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В Україні минулої доби виявили 2 495 нових хворих, 51 людина померла від ускладнень, що також стало максимальною кількістю за весь час розповсюдження епідемії в Україні.

Президент не вимагав виключити з фракції нардепа Лео Лероса. Очільник монобільшості Давид Арахамія стверджує, що Володимир Зеленський не дзвонив керівництву фракції і не давав подібних вказівок.

США розглядають нові санкції проти Росії, цього разу через Білорусь.

Олександр Лукашенко продовжує залякувати громадян. Він заявив, що в Білорусі може бути Майдан кривавіший за український.