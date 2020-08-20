У випуску новин за 20 серпня станом на 14:00 – епідеміологічна ситуація з COVID-19 в Україні стрімко погіршується. Такий висновок РНБО. В 17 областях країни та місті Києві в останні 2 тижні фіксується перевищення граничного значення. СБУ проводить обшуки на Укрзалізниці. Правоохоронці розкрили багатомільйонну схему. Мовиться про розтрату 12 мільйонів гривень.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Частина депутатів не прийдуть на позачергове засідання Верховної Ради через коронавірус. Лише в "Слузі народу" хворі на COVID-19 двоє нардепів.

РНБО попереджає про хакерські атаки до Дня Незалежності з боку проросійських хакерів.

На Одещині в жителя Біляївки вилучили арсенал зброї. Чоловік вдома зберігав револьвер, 5 гвинтівок, кулемет, автомат, пістолет, 2 корпуси гранат РГД, 2 мінометні снаряди та близько тисячі набоїв різного калібру.

В Європі відреагували на інформацію про ймовірне отруєння Олексія Навального. Верховний представник ЄС Жозеп Боррель вимагає розслідувати цей інцидент.