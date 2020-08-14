У випуску новин за 14 серпня станом на 14:00 – держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати можуть запровадити санкції проти Білорусі. У швейцарських Альпах триває пошукова операція чоловіка, який разом з групою екстрималів вирішив спуститись в ущелину гори.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Кількість хворих на коронавірус стрімко збільшується. Недугу виявили у 1 732 українців. Це майже на півтори сотні більше, ніж попередньої доби.

Передумов для долару по 30 немає. Про це заявив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко в ексклюзивному інтерв'ю журналу "Фокус".

Велика Британія впроваджує 14-денний карантин для всіх прибулих із Франції, Нідерландів і Мальти.