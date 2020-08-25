У випуску новин за 25 серпня станом на 14:00 – до рішення Євроради щодо продовження санкцій проти Росії приєдналися ще шість країн. Усі вони не є членами Євросоюзу. Лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Її стан важкий.

Також у випуску новин на 24 каналі: На заході Індії обвалився 5-поверховий житловий будинок. Щонайменше одна людина загинула. В Міністерстві охорони здоров'я вирішили змінити карантинні норми для навчання в школах. Про це заявив очільник відомства Максим Степанов. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вимагає від Кремля ретельного розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального.