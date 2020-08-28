У випуску новин за 28 серпня станом на 14:00 – на окупованих територіях Донбасу бойовики запровадили смертну кару. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Представники галузі міжнародного туризму, а також організатори вечірок, нічних дискотек та концертів вийшли на акцію протесту під Кабінет Міністрів.

Також у випуску новин на 24 каналі:

На кордоні з Литвою почалися масштабні навчання білоруських військ. Місцевих жителів навіть попередили про ймовірне перекриття руху на дорогах. Все через те, що в районі переміщатимуть велику кількість військової техніки.

З понеділка Івано-Франківськ внесли у "червону зону" карантину. Відповідне рішення напередодні ухвалила державна комісія з надзвичайних ситуацій. Утім місцева влада переконує – суворі обмеження не більше, ніж політичний тиск.

У Вінниці вперше в Україні встановили скриньки довіри. Туди діти можуть кинути листи зі скаргою на кривду в сім'ї або ж у класі.