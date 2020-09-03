У випуску новин за 3 вересня станом на 14:00 – під офісом "Свободи" в Києві побили поліцейських. Ввечері співробітники Департаменту стратегічних розслідувань прибули до київського осередку партії для проведення процесуальних дій. У США заговорили про нові санкції проти Росії. Американська влада співпрацюватиме з союзниками для притягнення до відповідальності причетних до отруєння Навального.

Також у випуску новин на 24 каналі: Верховна рада провалила суперечливі зміни до Виборчого кодексу. Натомість ухвалила законопроєкт про бюро економічної безпеки. Посли G7 нагадали про необхідність прозорого відбору керівників антикорупційних органів. Посол ЄС в Україні Матті Маасікас уточнив, що вона безпосередньо стосується ситуації довкола обрання нового керівника САП. Цьогоріч святкування Дня Незалежності коштувало у 6 разів більше, ніж у 2019 році. Такі цифри отримали журналісти "Української правди" у відповідь на офіційні запити. У Німеччині закликають згорнути будівництво "Північного потоку-2" через отруєння опозиціонера Олексія Навального.