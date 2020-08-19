У випуску новин за 19 серпня станом на 14:00 – Олександр Лукашенко відповів на критику з боку Заходу. Білоруський президент закликав керівництво Європи та США зайнятися власними проблемами. СБУ категорично заперечила участь у так званій "вагнеревській спецоперації" і заявила, що жоден співробітник служби не проводив розмов з бойовиками.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Білорусі співробітників державного телебачення замінюють працівниками Russia Today та фрілансерами. Кількість хворих на COVID-19 у Херсонській міській клінічній лікарні імені Лучанського збільшилася до 30. До Лівану сьогодні вирушить літак АН-72. Ним передадуть 5 тонн гуманітарної допомоги від України.