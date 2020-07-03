У випуску новин за 3 липня станом на 14:00 – уряд Франції в повному складі подав у відставку. Сталося це після перемовин віч-на-віч між прем'єр-міністром Едуаром Філіппом та президентом Емануелем Макроном. На Волині посилюють карантин у місцях масового відпочинку. Про це повідомили в облдержадміністрації. Зокрема, у Шацькому районі заборонили нерегулярні автомобільні перевезення.

Також у випуску новин на 24 каналі: За минулу добу в Україні виявили 876 хворих на коронавірус. Відтак, сьогодні зареєстровано 46 763 випадків зараження COVID-19. Нацбанк продав 200 мільйонів доларів валюти, аби заспокоїти паніку на ринку. У Харкові працівники швидкої заявили про утиски з боку керівництва. Ще 18 травня бригада однієї з підстанцій Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф вийшли на акцію протесту, де заявили про жахливі умови праці та вибіркові доплати за роботу з пацієнтами, хворими на коронавірус. Вони залишилися безробітними.