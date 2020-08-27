У випуску новин за 27 серпня станом на 14:00 – у Білорусі знову почали масово затримувати людей. Сутичок з демонстрантами не відбулося, ОМОНівці не застосовували силу. У Сирії сталося ДТП за участі російських та американських військових. В міноборони Росії заявили, що армійці США блокували їх техніку попри на домовленості.

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