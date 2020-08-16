У випуску новин за 16 серпня станом на 15:00 – в Києві відбувся мітинг солідарності українського та білоруського народів. На мирне зібрання прийшло понад 200 людей. У полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області досі перебувають 235 українців.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Білорусі вже почався наймасштабніший в історії країни марш свободи. Учасники провладного мітингу у Білорусі виступають на захист дій ОМОНу. На захист ОМОНу і підтримку Лукашенка також вийшли на мітинг у Москві.