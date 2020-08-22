У випуску новин за 22 серпня станом на 15:00 – міністерство інформації Білорусі заблокувало понад 70 сайтів. Літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним на борту прилетів до Німеччини. Про це повідомила в Twitter його прессекретар Кіра Ярмиш.

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