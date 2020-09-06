У випуску новин за 6 вересня станом на 15:00 – мирне населення з національними стягами проти колючого дроту та БТРів. У Білорусі розпочалася Хода Єдності. У Донецький області двоє військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.

Також у випуску новин на 24 каналі: Спостережна місія ОБСЄ спростувала закиди Дениса Пушиліна про те, що українські військові начебто збудували нові укріплення поблизу населеного пункту Шуми на Донеччині. Півмільйона японців закликали готуватися до можливої евакуації. На південь країни обрушився потужний тайфун Хайшен. Сьогодні терміново збирається тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Сході.